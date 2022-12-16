Новый электрический ЛуАЗ оказался китайским клоном

В то время как в России возрождают «Москвич», украинцы решили тоже вспомнить про советский бренд автомобилей — ЛуАЗ. На фотографиях вы видите реинкарнацию легендарного внедорожника ЛуАЗ-968. Правда автомобиль изменился в корне: сейчас это электромобиль, созданный для малого бизнеса и в качестве помощника в домохозяйстве.

Фото: Carakoom Carakoom

Подробнее: Как и в случае с «Москвичом», новый ЛуАЗ представляет собой слегка перелицованный китайский пикап EEC L7e. К слову, на Aliexpress такой можно купить за $5900 (~380 тысяч рублей), да ещё и получить скидку в $200 при оптовой закупке.

Правда китайский электромобиль отличается от ЛуАЗ дизайном передней части, но украинские СМИ уже поторопились гордо сообщить, что это «фактически это частный проект, на который было потрачено немало усилий, средств и почти 5 лет тяжелого труда!»

Carakoom

К цифрам: Электромобиль ЛуАЗ развивает 50 км/ч и запас хода 120 км. Зарядка батареи занимает 8-10 часов.

Варианты: Сообщается, что новый ЛуАЗ будет иметь два варианта: с двухместной кабиной и большим грузовым отсеком или с четырехместной кабиной и меньшим грузовым отсеком. Именно такие версии предлагает китайский автопроизводитель.

Названия этих моделей Фермер и Сити намекает на возможные варианты использования. Как заявляют авторы проекта, «разработана оптимальная система электрического привода, которая с одной стороны предоставляет минимально необходимые эксплуатационные качества, а с другой обеспечивает минимальное потребление электрической энергии, тем самым снижая требования к аккумуляторной батарее, стоимость которой составляет основную часть стоимости всего электромобиля».

Carakoom