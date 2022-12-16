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1 час назад

Новости автомира: глава «Ростеха» протестировал новый автомобиль «Москвич»

Газета.Ruиещё 1

Глава Ростеха Сергей Чемезов проехался на новом автомобиле «Москвич» в Набережных Челнах, куда прибыл с рабочей поездкой для участия в заседании совета директоров «КамАЗа», сообщают «Челнинские известия».

Глава «Ростеха» протестировал новый «Москвич»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава госкорпорации сел за руль «Москвича» на испытательном полигоне возле НТЦ «КамАЗа», после чего поделился впечатлениями с журналистами.

«На парковку машина встает автоматически. Двери открываешь — сразу раз и включается парковочный тормоз. На ходу она держит хорошо. Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина», — сказал Чемезов.

О старте крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» в столице было объявлено 23 ноября. Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах.

Компактные кроссоверы «Москвич 3» будут предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм). С двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. Также в продажу выйдет электрическая версия «Москвич 3е». Ранее сообщалось, что новые «Москвичи» представляют собой перелицованные версии китайских кроссоверов JAC.

Автоновости,Сергей Чемезов,Ростех,
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