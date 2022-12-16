Глава «Ростеха» протестировал новый «Москвич»

Глава Ростеха Сергей Чемезов проехался на новом автомобиле «Москвич» в Набережных Челнах, куда прибыл с рабочей поездкой для участия в заседании совета директоров «КамАЗа», сообщают «Челнинские известия».
Глава госкорпорации сел за руль «Москвича» на испытательном полигоне возле НТЦ «КамАЗа», после чего поделился впечатлениями с журналистами.
«На парковку машина встает автоматически. Двери открываешь — сразу раз и включается парковочный тормоз. На ходу она держит хорошо. Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина», — сказал Чемезов.
О старте крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» в столице было объявлено 23 ноября. Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах.
Компактные кроссоверы «Москвич 3» будут предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм). С двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. Также в продажу выйдет электрическая версия «Москвич 3е». Ранее сообщалось, что новые «Москвичи» представляют собой перелицованные версии китайских кроссоверов JAC.