Глава «Ростеха» протестировал новый «Москвич»

Глава Ростеха Сергей Чемезов проехался на новом автомобиле «Москвич» в Набережных Челнах, куда прибыл с рабочей поездкой для участия в заседании совета директоров «КамАЗа», сообщают «Челнинские известия».

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Глава госкорпорации сел за руль «Москвича» на испытательном полигоне возле НТЦ «КамАЗа», после чего поделился впечатлениями с журналистами.

«На парковку машина встает автоматически. Двери открываешь — сразу раз и включается парковочный тормоз. На ходу она держит хорошо. Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина», — сказал Чемезов.

О старте крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» в столице было объявлено 23 ноября. Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах.