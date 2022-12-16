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35 минут назад

В Россию привезли новый электрокар Volkswagen ID.3

Motor.ru

Параллельный импорт продолжает набирать обороты. На этот раз издание «Российская газета» сообщило, что российские дилеры начали продажи электрического хэтбчека Volkswagen ID.3. Объявления с батарейной моделью появились на официальных сайтах автосалонов. К покупке предлагают как новые машины, так и с небольшим пробегом. Ориентировочная стоимость новинки составляет от 2 470 000 до 3 600 000 рублей. Однако финальную цену продавцы назовут в день заключения договора, чтобы учесть актуальный курс валют.

В Россию привезли новый электрокар Volkswagen ID.3
Фото: Motor.ruMotor.ru

Volkswagen ID.3 построен на модульной архитектуре MEB, которую разработали специально для постройки электромобилей. Габариты батарейной модели составляют 4260 миллиметров в длину при 2770-миллиметровой колесной базе. Таким образом, электрокар всего на 21 миллиметр короче классического Volkswagen Passat.

Электрический хэчтбек доступен в Европе с силовыми установками мощностью 145, 150 и 204 лошадиные силы. В качестве батареи специалисты предлагают аккумуляторы емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часа. В зависимости от комплектации электромобиль способен проехать без подзарядки от 348 до 548 километров.

Российские дилеры предлагают привести Volkswagen ID.3 под заказ. Ориентировочная стоимость электрохэтчбека составляет от 2 470 000 до 3 600 000 рублей.

В середине ноября российские дилеры начали прием заказов на Volkswagen ID.6. Причем батарейная новинка, поставки которой наладили из Китая и ОАЭ, доступна сразу в двух комплектациях.

Автоновости,Volkswagen Passat,Volkswagen,
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