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44 минуты назад

Автомобили Ford снова появились у российских дилеров

Car.ru

Компания Ford из США прекратила свою коммерческую деятельность на территории России несколько лет назад. Сейчас ситуация изменилась к лучшему, потенциальным покупателям предлагаются мощные кроссоверы и комфортабельные седаны данного бренда.

Автомобили Ford снова появились у российских дилеров
Фото: Car.ruCar.ru

Американский производитель весной 2019 года принял решение прекратить работу в России. В планы компании не входил возврат на рынок РФ, но определённые события оказали своё влияние. По этой причине были внесены некоторые изменения в маркетинговую стратегию – машины марки Ford стали вновь доступны для российских автолюбителей.

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Информация о легковых автомобилях данного производителя размещена на одном из крупнейших WEB-сайтов, который специализируется на публикации объявлений по продаже транспортных средств.

В частности, желающие могут приобрести кроссовер Ford Escape, который попал в РФ по так называемой «серой» схеме.

Автомобили данной марки не предлагались дилерами, торгующими в России, так как в продаже был близнец – Kuga.

Кроссовер Ford Escape прошёл модернизацию. Дилерские центры готовы принимать предварительные заказы, но сейчас можно купить дорестайлинговые кроссоверы. Их стоимость от 3,4 млн рублей.

Наряду с этим, несколько крупных российских автосалонов начали принимать заявки на седаны D-класса модели Mondeo.

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Автомобили произведены в нынешнем году и привезены из Китая. Их стоимость в базовой версии составляет 2,7 млн рублей, «нафаршированная» версия доступна за 3,1 млн рублей. Имеется оговорка – все предлагаемые к продаже седаны имеют пробег 3-4 тыс. километров.

Автолюбители, желающие купить «экзотическую» машину, могут прицениться к мощному внедорожному пикапу Ford F-150 Raptor.

Такие автомобили поставляются одним из санкт-петербургских дилеров. Представитель SUV-сегмента имеет полный привод, под капотом расположен 450-сильный двигатель. Он сопряжён с автоматической коробкой переключения передач.

Данная комплектация предусматривает множество опций. Стоимость машины составляет 9,5 млн рублей. Для сравнения следует отметить, что такой же по классу и размерам внедорожный пикап Toyota Tundra, поставляемый по серой схеме, стоит столько же.

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