ГИБДД проведет рейды по России

Управления ГИБДД в регионах объявили о проведении масштабных проверок на дорогах и рейдах на водителей, которые пройдут с 16 по 18 декабря. Отдельное внимание автоинспекторы уделят поиску водителей в нетрезвом состоянии.

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Профилактические рейды состоятся на дорогах Воронежской области, Свердловской области, Тверской области, Брянской области, Белгородской области, Самарской области, Кировской области, Пермского края, Республики Карелия, Республики Башкортостан, Красноярского края и других регионов.

Кроме того, в Смоленске сотрудники ГИБДД проведут проверку соблюдений правил дорожного движения возле пешеходных переходов, в Карпинске (Свердловская область) пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» с поиском нарушителей, которые выезжают на «встречку», а в Севастополе состоится рейд «Ночной город».

За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей, напомнили в Госавтоинспекции.