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21 минуту назад

Sportec Project Ferdinand: породистый рестомод на базе Porsche 964 из Швейцарии

Колеса.ру

Тюнинг-ателье Sportec из швейцарской коммуны Хёри (кантон Цюрих) назвала свой последний и самый эффектный рестомод в честь легендарного конструктора Фердинанд Порше. За основу берётся купе Porsche 911 поколения 964 конца 80-х — начала 90-х, стилизуется под более ранние, классические 911-е из 70-х и получает современную техническую начинку ручной работы.

Sportec Project Ferdinand: рестомод на базе Porsche 964 из Швейцарии
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Компанию Sportec AG основал в 1997 гонщик и предприниматель Грегор Буркард, сегодня Sportec — это одновременно тюнинг-ателье (дорабатывает автомобили марок Porsche, Audi и Volkswagen), реставрационная мастерская и гоночная команда. Самое свежее направление деятельности Sportec называется Porsche Classic — это очень востребованный на современном рынке эксклюзивных автомобилей высокотехнологичный рестомодинг, в нём Sportec использует весь свой опыт в автоспорте и тюнинге.

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Представленный недавно Project Ferdinand — не разовый проект, а мелкосерийный продукт, Sportec будет строить такие машины в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиентов, представленный на фотографиях демо-образец ориентирован преимущественно на дороги общего пользования, хотя и на гоночном треке он будет более чем уместен.

Для изготовления Project Ferdinand требуется донорский Porsche 964 с атмосферным мотором, он разбирается до винтика и проходит длительный процесс реставрации и трансформации. Кузов усиливается, становится шире и ниже, элементы обшивки конца 80-х начала 90-х заменяются на более старомодные, ставятся узкие бамперы, подфарники в хромированной окантовке, хромированные дверные ручки, задний спойлер типа «утиный хвостик» в стиле купе 911 Carrera RS 2.7 начала 70-х, круглые зеркала заднего вида и классические на вид колёса, внутри которых едва помещаются современные мощные перфорированные тормоза Sportec.

Подвеска с расширенной колеёй полностью новая, со стойками Bilstein. 6-цилиндровый оппозитный мотор тоже, по сути, новый, с увеличенным с 3,6 до 3,8 л рабочим объёмом и пиковой отдачей в 325 л.с. против 250 л.с. у донорской модели. Спортивная выпускная система обеспечивает драматичный звук при разгоне.

Салон выполнен в нарочито спортивном стиле, но при этом довольно комфортный: сохранились задние детские места с ремнями безопасности, установлена современная высококлассная аудиосистема, её головное устройство стилизовано под старый радиоприёмник. Подрулевые рычажки, рукоятки системы микроклимата, набалдашник рычага МКП и держатель для смартфона выточены из металла, дефлекторы вентиляции прикрыты металлическими сеточками.

Цену рестомода Project Ferdinand компания Sportec не раскрывает, но обычно за проекты такого уровня приходится выкладывать несколько сотен тысяч долларов или в данном случае — швейцарских франков.

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