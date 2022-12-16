Sportec Project Ferdinand: рестомод на базе Porsche 964 из Швейцарии

Тюнинг-ателье Sportec из швейцарской коммуны Хёри (кантон Цюрих) назвала свой последний и самый эффектный рестомод в честь легендарного конструктора Фердинанд Порше. За основу берётся купе Porsche 911 поколения 964 конца 80-х — начала 90-х, стилизуется под более ранние, классические 911-е из 70-х и получает современную техническую начинку ручной работы.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Компанию Sportec AG основал в 1997 гонщик и предприниматель Грегор Буркард, сегодня Sportec — это одновременно тюнинг-ателье (дорабатывает автомобили марок Porsche, Audi и Volkswagen), реставрационная мастерская и гоночная команда. Самое свежее направление деятельности Sportec называется Porsche Classic — это очень востребованный на современном рынке эксклюзивных автомобилей высокотехнологичный рестомодинг, в нём Sportec использует весь свой опыт в автоспорте и тюнинге.

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Представленный недавно Project Ferdinand — не разовый проект, а мелкосерийный продукт, Sportec будет строить такие машины в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиентов, представленный на фотографиях демо-образец ориентирован преимущественно на дороги общего пользования, хотя и на гоночном треке он будет более чем уместен.

Для изготовления Project Ferdinand требуется донорский Porsche 964 с атмосферным мотором, он разбирается до винтика и проходит длительный процесс реставрации и трансформации. Кузов усиливается, становится шире и ниже, элементы обшивки конца 80-х начала 90-х заменяются на более старомодные, ставятся узкие бамперы, подфарники в хромированной окантовке, хромированные дверные ручки, задний спойлер типа «утиный хвостик» в стиле купе 911 Carrera RS 2.7 начала 70-х, круглые зеркала заднего вида и классические на вид колёса, внутри которых едва помещаются современные мощные перфорированные тормоза Sportec.

Подвеска с расширенной колеёй полностью новая, со стойками Bilstein. 6-цилиндровый оппозитный мотор тоже, по сути, новый, с увеличенным с 3,6 до 3,8 л рабочим объёмом и пиковой отдачей в 325 л.с. против 250 л.с. у донорской модели. Спортивная выпускная система обеспечивает драматичный звук при разгоне.

Салон выполнен в нарочито спортивном стиле, но при этом довольно комфортный: сохранились задние детские места с ремнями безопасности, установлена современная высококлассная аудиосистема, её головное устройство стилизовано под старый радиоприёмник. Подрулевые рычажки, рукоятки системы микроклимата, набалдашник рычага МКП и держатель для смартфона выточены из металла, дефлекторы вентиляции прикрыты металлическими сеточками.