На Крымском мосту временно остановят движение

Движение транспорта по Крымскому мосту в понедельник, 19 декабря, будет остановлено на несколько часов из-за ремонтно-восстановительных работ, они начнутся в полдень по московскому времени, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Там сказали, что с 13:00 до 18:00 мск движение будет полностью остановлено. Министерство просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.