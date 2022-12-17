На Крымском мосту временно остановят движение

Движение транспорта по Крымскому мосту в понедельник, 19 декабря, будет остановлено на несколько часов из-за ремонтно-восстановительных работ, они начнутся в полдень по московскому времени, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Там сказали, что с 13:00 до 18:00 мск движение будет полностью остановлено. Министерство просит водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.
Мост уже закрывали на 12 часов 8, 12, 16 и 19 ноября. В эти дни строители надвинули четыре новых пролета правой автомобильной части.
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Подорвался грузовой автомобиль, после чего пожар перекинулся на топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились несколько пролетов автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи в Тамань уцелела. Возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».