Puma посвятила 50-летию BMW M особые кроссовки

В 2022 году заводское подразделение BMW M, которое славится своими спортивными и гоночными автомобилями, отмечает полувековой юбилей. К 50-летию компании немецкий автопроизводитель подготовил несколько новых моделей, включая лимитированные спорткары BMW M4 CSL и возрождённый BMW 3.0 CSL. Не остались в стороне от подарков специалистам BMW M и партнёры бренда — производитель спортивной одежды, обуви и даже гоночной экипировки Puma представил эксклюзивные кроссовки BMW LGND.

Фото: Puma Puma

Взяв за основу кроссовки BMW Speedcat, дизайнеры бренда под вдохновением от семейства спорткаров BMW M4 переосмыслили облик обуви. Заявлено, что под влиянием формы фар были сделаны светоотражающие элементы, а язычок кроссовок выполнен по мотивам дизайна капота купе.

Одной из характерных черт BMW, кроме фирменной решётки радиатора, является созданный Вильгельмом Хофмайстером, который возглавлял отдел дизайна BMW в период с 1955 по 1970 годы, узнаваемый элемент — изгиб заднего бокового стекла на стойке кузова.