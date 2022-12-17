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2 часа назад

Puma посвятила 50-летию BMW M особые кроссовки

Motor.ruиещё 1

В 2022 году заводское подразделение BMW M, которое славится своими спортивными и гоночными автомобилями, отмечает полувековой юбилей. К 50-летию компании немецкий автопроизводитель подготовил несколько новых моделей, включая лимитированные спорткары BMW M4 CSL и возрождённый BMW 3.0 CSL. Не остались в стороне от подарков специалистам BMW M и партнёры бренда — производитель спортивной одежды, обуви и даже гоночной экипировки Puma представил эксклюзивные кроссовки BMW LGND.

Puma посвятила 50-летию BMW M особые кроссовки
Фото: PumaPuma

Взяв за основу кроссовки BMW Speedcat, дизайнеры бренда под вдохновением от семейства спорткаров BMW M4 переосмыслили облик обуви. Заявлено, что под влиянием формы фар были сделаны светоотражающие элементы, а язычок кроссовок выполнен по мотивам дизайна капота купе.

Одной из характерных черт BMW, кроме фирменной решётки радиатора, является созданный Вильгельмом Хофмайстером, который возглавлял отдел дизайна BMW в период с 1955 по 1970 годы, узнаваемый элемент — изгиб заднего бокового стекла на стойке кузова.

К «ноздрям» решётки и изгибу Хофмайстера также отсылают отдельные элементы обуви. На рынок кроссовки BMW LGND выйдут в чёрном и белом вариантах с узнаваемой трёхцветной ливреей BMW M Motorsport в фирменных красно-сине-фиолетовых оттенках логотипа BMW M.

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