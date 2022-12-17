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15 минут назад

Toyota переведет один из важнейших заводов на ветряную энергию

Motor.ru

Toyota Motor в 2023 году начнет использовать ветроэнергетический комплекс на одном из своих важнейших заводов, пишет Nikkei Asia. Ветряки установят на площадке в городе Тахара в префектуре Аити на острове Хонсю. По плану японского автогиганта, первые пять ветряных турбин смогут обеспечивать до 15 процентов потребности в электроэнергии производственного комплекса, который выпускает до 300 тысяч автомобилей ежегодно.

Toyota переведет один из важнейших заводов на ветряную энергию
Фото: ToyotaToyota

В следующем году на территории завода в Тахаре установят пять ветряных мельниц высотой 145 метров и диаметром лопастей 120 каждая. Это будет один из крупнейших в стране ветряных комплексов, обслуживающих производственное предприятие. Ожидается, что благодаря климатическим условиям Аити — сильным ветрам, которые особенно ощутимы в зимний период — он сможет генерировать около 43 гигаватт-часов энергии в год.

На заводе в Тахаре, который открылся в 1979 году, работает порядка восьми тысяч человек, его площадь составляет четыре квадратных километра. Мощность предприятия — до 300 тысяч автомобилей в год. С его конвейеров сходят автомобили Lexus и Toyota, включая Land Cruiser Prado.

В перспективе Toyota, как и многие другие крупные автопроизводители, стремится к углеродной нейтральности. По плану, ее заводы в Японии и за рубежом станут экологичными к 2035 году, и ветроэнергетика должна сыграть в реализации этой задумки не последнюю роль.

Вместе с тем на этой неделе появилась информация, что Toyota может отложить выпуск некоторых электрокаров, несмотря на ранее анонсированную россыпь «зеленых» новинок. Вызвано это стремлением сократить разрыв в цене и производительности с лидерами отрасли — Tesla и BYD.

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