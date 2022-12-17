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2 часа назад

Audi анонсировала новый «сферический» концепт

Motor.ru

В 2021 году немецкий автопроизводитель дал старт череде премьер футуристичных концепт-каров семейства sphere, в которую вошли электрический родстер skysphere, роскошное купе grandsphere и необычный по меркам Audi премиальный минивэн urbansphere. Казалось, что на этом линейка прототипов будет завершена, но на самом деле фанатов бренда ждёт ещё как минимум один концепт-кар — в самом начале 2023 года состоится премьера нового прототипа по имени activesphere.

Audi анонсировала новый «сферический» концепт
Фото: AudiAudi

«Концепт-кар сочетает в себе экстраординарную элегантность с выдающимися внедорожными качествами, а его коммуникационные технологии создают уникальные впечатления, выходящие за рамки самого автомобиля», — описывает новую разработку Audi.

По заявлению немецкой марки, activesphere обеспечит своему владельцу максимальную свободу и станет идеальным компаньоном для амбициозных приключений на свежем воздухе. Обещано, что новинка получит электрическую силовую установку и будет выполнена в формате кроссовера-купе.

Судя по единственному тизеру, речь идёт о купе в полном смысле слова. Мировая премьера электрического концепт-кара Audi состоится во время фирменного мероприятия Celebration of Progress, которое пройдёт 26 января 2023 года. Ближе к этой дате и будут раскрыты все подробности о прототипе.

Автоновости,Audi,
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