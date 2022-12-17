Узбекский UzAuto остановил продажи из-за аномального спроса

Автопроизводитель UzAuto Motors приостановил продажи машин Chevrolet четырех моделей из-за аномального роста спроса, говорится в заявлении компании.
«Учитывая аномальный рост спроса на автомобили в Узбекистане, усугубляемый глобальными вызовами, компания считает верным последовать примеру ряда других мировых автомобилестроителей временно приостановить прием новых заявок на продажу автомобилей Chevrolet Lacetti, Cobalt, Damas и Labo, сосредоточившись на производстве уже предзаказанных автомобилей», — сообщили в UzAuto Motors.
Более 90 тыс. автомобилей (почти треть годового объема производства), приобретенных в 2022 году, были перепроданы покупателями, объяснили в UzAuto Motors.
«Очевидно, что столь высокая доля «перекупщиков» не могла не сказаться на сроках ожидания обычных покупателей и создала на рынке искусственный дефицит», — отмечается в сообщении.
В компании заявили, что за этот год вывели заводы на максимальную мощность производства (300 тыс. в год. против 235 тыс. в 2021-м). При этом если в прошлом году среднемесячное количество контрактов на приобретение автомобилей Chevrolet составляло 21 тыс. единиц, то только в ноябре текущего года было заключено более 76 тыс. договоров, рассказал производитель. По соглашению с General Motors в Узбекистане планируется выпустить 500 тыс. автомобилей в 2023 году.
Ранее сообщалось, что узбекский UzAuto прекратит выпускать автомобили Chevrolet Spark и Nexia.