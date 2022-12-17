Узбекский UzAuto остановил продажи из-за аномального спроса

В компании заявили, что за этот год вывели заводы на максимальную мощность производства (300 тыс. в год. против 235 тыс. в 2021-м). При этом если в прошлом году среднемесячное количество контрактов на приобретение автомобилей Chevrolet составляло 21 тыс. единиц, то только в ноябре текущего года было заключено более 76 тыс. договоров, рассказал производитель. По соглашению с General Motors в Узбекистане планируется выпустить 500 тыс. автомобилей в 2023 году.