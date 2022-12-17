Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Acura выставила на продажу гоночный прототип ARX-05 из «Дайтоны»

Motor.ru

Обычно гоночные автомобили если и появляются в продаже, то либо спустя долгие годы после их участия в соревнованиях, либо в неукомплектованном виде. Но в канун наступления 2023 года Acura решила устроить невероятный новогодний подарок для всех фанатов автоспорта, выставив на продажу прототип ARX-05, на котором в течение 2022 года в чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar Championship выступала команда WTR — Konica Minolta Acura.

Acura выставила на продажу гоночный прототип ARX-05 из «Дайтоны»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Гоночная машина построена в соответствии с техническим регламентом категории Daytona Prototype International силами заводского подразделения Honda Performance Development и французской инжиниринговой компании Oreca. В основу лёг углепластиковый монокок 2020 года, а сама машина перед сезоном-2022 была полностью перестроена — в прошедшем чемпионате прототип с номером шасси №007 завоевал три поул-позиции, включая «24 часа Дайтоны», а также одержал две победы в гонках и принёс своим пилотам вице-чемпионский титул.

Машина оснащена 600-сильным 3,5-литровым бензиновым турбомотором V6, который сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac. Пробег прототипа составляет менее 7000 километров, однако все они были пройдены в гоночных условиях. Заявлено, что мотор менялся каждые две тысячи километров.

Acura ARX-05 получила 18-дюймовые колёса Rotiform с шинами Michelin Pilot Sport P2L и гоночные тормоза Brembo. Оснащение прототипа включает в себя многофункциональный руль Oreca, цифровую панель приборов MoTeC, многоточечные ремни безопасности, встроенную систему пожаротушения и другое оборудование. Стоимость автомобиля не названа, но на платформе Bring a Trailer все желающие приобрести гоночный прототип могут сделать свою ставку — за шесть дней до окончания торгов максимальная цена за Acura ARX-05 установлена неизвестным пользователем на отметке 388 тысяч долларов.

Автоновости,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители