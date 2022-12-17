Acura выставила на продажу гоночный прототип ARX-05 из «Дайтоны»

Обычно гоночные автомобили если и появляются в продаже, то либо спустя долгие годы после их участия в соревнованиях, либо в неукомплектованном виде. Но в канун наступления 2023 года Acura решила устроить невероятный новогодний подарок для всех фанатов автоспорта, выставив на продажу прототип ARX-05, на котором в течение 2022 года в чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar Championship выступала команда WTR — Konica Minolta Acura.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Гоночная машина построена в соответствии с техническим регламентом категории Daytona Prototype International силами заводского подразделения Honda Performance Development и французской инжиниринговой компании Oreca. В основу лёг углепластиковый монокок 2020 года, а сама машина перед сезоном-2022 была полностью перестроена — в прошедшем чемпионате прототип с номером шасси №007 завоевал три поул-позиции, включая «24 часа Дайтоны», а также одержал две победы в гонках и принёс своим пилотам вице-чемпионский титул.

Машина оснащена 600-сильным 3,5-литровым бензиновым турбомотором V6, который сочетается с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac. Пробег прототипа составляет менее 7000 километров, однако все они были пройдены в гоночных условиях. Заявлено, что мотор менялся каждые две тысячи километров.