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37 минут назад

BMW превратит новый кроссовер X1 в лимузин

Motor.ru

BMW превратит новый кроссовер X1 с внутризаводским индексом U11 в лимузин. Китайский Минпромторг поделился фотографиями и характеристиками удлинённых модификаций sDrive20Li и sDrive25Li. По сравнению с «глобальным» X1 колёсную базу растянут на 110 миллиметров; габаритная длина увеличится на 116 миллиметров. Пока заявлены исключительно переднеприводные версии, но в будущем у более мощных X1 с литерой L должен появиться полный привод с муфтой в приводе задней оси.

BMW превратит новый кроссовер X1 в лимузин
Фото: Motor.ruMotor.ru

Новый кроссовер X1 от совместного предприятия BMW-Brilliance будет всего на девять сантиметров короче «глобального» X3. Расстояние между осями «младшего» кроссовера достигнет 2802 миллиметров! Впрочем, в Китае «лимузинная» вставка есть и у X3, и даже у X5.

Известно, что базовый X1 sDrive20Li получит 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 156 лошадиных сил. В «глобальной» гамме такого агрегата нет. А вот X1 sDrive25Li с 2,0-литровой 204-сильной «турбочетвёркой» — аналог европейской версии xDrive23i, но без механического полного привода.

По традиции BMW-Brilliance предложит два варианта обвесов, а покупатели смогут выбирать декор и дизайн колёсных дисков по своему усмотрению. Цены пока не объявлены, но длиннобазный X1 уходящего поколения стоит в Китае от 280 до 334 тысяч юаней (эквивалент 2,6-3,1 миллиона рублей) без учёта скидок.

Автоновости,BMW,Минпромторг,
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