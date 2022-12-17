BMW превратит новый кроссовер X1 в лимузин

BMW превратит новый кроссовер X1 с внутризаводским индексом U11 в лимузин. Китайский Минпромторг поделился фотографиями и характеристиками удлинённых модификаций sDrive20Li и sDrive25Li. По сравнению с «глобальным» X1 колёсную базу растянут на 110 миллиметров; габаритная длина увеличится на 116 миллиметров. Пока заявлены исключительно переднеприводные версии, но в будущем у более мощных X1 с литерой L должен появиться полный привод с муфтой в приводе задней оси.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Новый кроссовер X1 от совместного предприятия BMW-Brilliance будет всего на девять сантиметров короче «глобального» X3. Расстояние между осями «младшего» кроссовера достигнет 2802 миллиметров! Впрочем, в Китае «лимузинная» вставка есть и у X3, и даже у X5.

Известно, что базовый X1 sDrive20Li получит 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом мощностью 156 лошадиных сил. В «глобальной» гамме такого агрегата нет. А вот X1 sDrive25Li с 2,0-литровой 204-сильной «турбочетвёркой» — аналог европейской версии xDrive23i, но без механического полного привода.