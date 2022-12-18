В России начали продавать новые кроссоверы Volkswagen Tayron. Столичный «Авилон» принимает заявки на переднеприводные 4,6-метровые паркетники китайской сборки со 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом». Доступна единственная комплектация с фиксированным богатым оснащением за 3,3 миллиона рублей. В Поднебесной аналогичные автомобили стоят от 205 тысяч юаней (эквивалент 1,9 миллиона рублей) без учёта спецпредложений.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Обновлённый Volkswagen Tayron дебютировал в Китае в августе, а продажи начались осенью, так что кроссовер можно считать новинкой даже по мировым меркам. Судя по описанию на сайте дилера, пока согласованы поставки самых доступных версий с моноприводом и двигателем 1.4 (150 сил, 250 Нм), хотя FAW-Volkswagen выпускает Tayron с полным приводом и 2,0-литровыми «турбочетвёрками» мощностью до 220 лошадиных сил — им положен обвес R-Line.

Впрочем, уже «в базе» Volkswagen Tayron неплохо оснащён. Есть медиасистема с «парящим» 12-дюймовым тачскрином, виртуальная 10,25-дюймовая приборная панель, адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, круиз-контроль с функцией автоторможения и распознавания дорожных знаков, панорамная крыша, мультиконтурные передние кресла с подогревом, вентиляцией и памятью настроек, а также бесключевой доступ.