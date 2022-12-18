В Китае Toyota начинает продажи седана с силовой установкой BYD

Производство автомобиля налажено совместным предприятием FAW-Toyota. Длина автомобиля составляет 4725 мм, ширина 1835 мм, высота 1475 мм, а колесная база — 2880 мм. В интерьере — вертикально ориентированный экран медиасистемы и беспроводная зарядка для гаджетов. При этом дизайнеры отказались от рулевого колеса круглой формы — «баранка» bZ3 «срезана» и в нижней, и в верхней части.