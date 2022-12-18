Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: в Китае Toyota начинает продажи седана с силовой установкой BYD

Газета.Ru

В Китае начинаются продажи электрического седана Toyota bZ3, снабженного батареей и силовой установкой китайского автопроизводителя BYD, сообщает Autohome.

В Китае Toyota начинает продажи седана с силовой установкой BYD
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Производство автомобиля налажено совместным предприятием FAW-Toyota. Длина автомобиля составляет 4725 мм, ширина 1835 мм, высота 1475 мм, а колесная база — 2880 мм. В интерьере — вертикально ориентированный экран медиасистемы и беспроводная зарядка для гаджетов. При этом дизайнеры отказались от рулевого колеса круглой формы — «баранка» bZ3 «срезана» и в нижней, и в верхней части.

Силовая установка для седана поставлена компанией BYD, которая занимает лидирующие позиции в производстве электромобилей. Автомобиль Toyota bZ3 будет предложен с двумя вариантами мощности — 184 и 245 лошадиных сил. Запас хода машины — до 600 км.

Ранее стало известно, что в Узбекистане завод UzAuto приостановил прием новых заявок на автомобили четырех моделей из-за аномально высокого спроса.

Автоновости,BYD,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители