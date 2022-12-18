Создатели бомбардировщика-невидимки помогут McLaren сделать новый суперкар

Американский аэрокосмический концерн Lockheed Martin, который известен в первую очередь своими боевыми самолётами, объявил о начале необычного сотрудничества — партнёром фирмы стал британский производитель спорткаров McLaren. Обещано, что совместными усилиями двух компаний по обе стороны Атлантического океана будет создан новый автомобиль. Впрочем, абсолютно никаких технических подробностей, равно как и сроков появления модели, пока не озвучено.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Сотрудничать с McLaren станет подразделение Lockheed Martin Skunk Works, которое специализируется на секретных разработках. К числу самых известных работ фирмы относятся многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor и многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II.

Кроме того, компания известна тактическим малозаметным штурмовиком Lockheed F-117 Nighthawk, стратегическим сверхзвуковым самолётом-разведчиком Lockheed SR-71 Blackbird, высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2 и футуристичный Darkstar — концептуальный гиперзвуковой реактивный самолёт, разработанный для фильма Top Gun: Maverick.