Новейший кроссовер Chery Omoda прошёл дорожные испытания в России

Кроссовер Chery Оmoda прошёл необходимые дорожные испытания в РФ, пилотную партию машин протестировали на российских дорогах. Данная модель уже продаётся в Китае, Австралии и Новой Зеландии.

Фото: Car.ru Car.ru

На протяжении тестовых маршрутов, новый представитель SUV-сегмента привлекал к себе внимание ценителей внедорожных автомобилей. Согласно имеющейся информации, не менее 400 заявок поступили от российских дилеров, выстраивающихся в очередь за контрактами. Компания предполагает открыть не более 100 вакансий.

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Ситуация на отечественном первичном рынке по-прежнему меняется. Вместо европейских и японских моделей прибывают машины из Китая, производители из Поднебесной продолжают заполнять опустевшую нишу. Компания Chery также активизировалась, её позиции на рынке РФ укрепляются.

Появились первые отзывы о новом кроссовере Оmoda, который прошёл испытания в России.

О всех характеристиках машины информации пока нет, но было известно, что дорожный просвет составляет 190 мм. Фактические измерения показали, что расстояние от пластиковой защиты моторного отсека до земли не превышает 150 мм.

Это вызывает определённые вопросы, так как кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Exeed LX построены на той же платформе, но дорожный просвет у них выше.

Под капотом Chery Оmoda расположен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 147 л. с.

Он сопряжён c бесступенчатым вариатором CVT25, машина получила передний привод. Если на Tiggo 4 Pro вариатор лишь имитирует многоступенчатость, причём во всех режимах, то у Оmoda в режиме Sport при надавливании на педаль газа стрелка тахометра показывает свыше 5000 об/мин.

В моторном отсеке присутствует шумоизоляция, используются газовые упоры.

После поворота ключа зажигания, мотор заводится легко. Предусмотрена система программирования режимов ДВС, дистанционное управление боковыми стёклами и верхним люком. Уплотнители в нижней части дверей позволяют сохранять пороги в чистоте. Передние боковые стёкла двойные, на центральной консоли в салоне имеются две наклонные площадки для смартфонов.

Привлекает внимание дизайн салона.

Подголовники интегрированы в верхнюю часть спинки кресел, по данной причине даже при отсутствии регулировки поясничного подпора спина не устаёт.

На панели приборов установлены два 10-дюймовых дисплея, которые отличаются быстротой действия.

Есть возможность беспроводного подключения Apple СarРlay.

Негативным моментом является голый металл на оконных рамках. На дверных картах и в нижней части передней панели использован твёрдый пластик, хотя в этих местах он должен быть мягким.

Удивление вызывает то обстоятельство, что макушка головы, если сидеть справа от водителя, упирается в обивку потолка. Регулировка сиденья переднего пассажира отсутствует, но у водительского кресла она предусмотрена.

Задним пассажирам тесновато, так как колени слегка касаются нижней части спинки передних сидений. Спасает то, что поверхность оббита мягким пластиком. Сидеть на диване удобно, он достаточно упругий.

Объем багажного отделения 378 литров.

Машина получила 18-дюймовые литые колёсные диски. Передние амортизаторы и стойки стабилизатора имеют срок гарантии три года или 10 тысяч километров пробега.

Новый китайский кроссовер будет востребован в России не только благодаря оригинальному дизайну, особенно в передней части кузова.