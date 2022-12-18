Дизайнер представил, как может выглядеть будущая Toyota Camry

Для того, чтобы придать автомобилю динамичность, колеса автомобиля сдвинуты ближе к углам кузова, а боковые поверхности имеют плавные очертания, подчеркивающие форму дверей и плечевой линии кузова автомобиля. На эскизе изображены светодиодные фары, а форма капота значительно отличается от аналогичного элемента у Camry нынешнего поколения.

Toyota Camry девятого поколения, скорее всего, будет построена на доработанной версии платформы TNGA-K, которая применяется для нынешней Camry, а также лежит в основе ряда других моделей, в том числе Toyota Crown, RAV4, Highlander и Lexus ES, предполагает Carscoops.