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2 часа назад

Новости автомира: дизайнер представил, как может выглядеть будущая Toyota Camry

Газета.Ruиещё 1

Дизайнер Джош Бирнс подготовил для портала Carscoops иллюстрации возможного внешнего вида седана Toyota Camry нового поколения.

Дизайнер представил, как может выглядеть будущая Toyota Camry
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для того, чтобы придать автомобилю динамичность, колеса автомобиля сдвинуты ближе к углам кузова, а боковые поверхности имеют плавные очертания, подчеркивающие форму дверей и плечевой линии кузова автомобиля. На эскизе изображены светодиодные фары, а форма капота значительно отличается от аналогичного элемента у Camry нынешнего поколения.

Toyota Camry девятого поколения, скорее всего, будет построена на доработанной версии платформы TNGA-K, которая применяется для нынешней Camry, а также лежит в основе ряда других моделей, в том числе Toyota Crown, RAV4, Highlander и Lexus ES, предполагает Carscoops.

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