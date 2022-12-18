На сайтах объявлений в Москве предлагают выкопать авто из сугроба за деньги

Предприимчивые москвичи, воспользовавшись погодной ситуацией, предлагают за несколько тысяч рублей выкопать из сугроба автомобиль. Они выкладывают объявления на площадках, предназначенных для продажи товаров и услуг.

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18 декабря 2022 года жители Москвы столкнулись с самым сильным декабрьским снегопадом за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптики подсчитали, что высота снежного покрова за сутки увеличилась до 38 см, побив рекорд 1941 года. Припаркованные во дворах машины завалило снегом. Предприимчивые местные жители разместили на площадках, предназначенных для продажи товаров и услуг, объявления, в которых предлагают за определенную сумму откопать автомобиль. Цены зависят от района Москвы и сложности работы: от 10 руб. до 3 тыс. руб.

Уточняется, что воспользоваться услугами можно и в Москве, и в Московской области круглосуточно. Более того, автомобиль не только выкопают, но и очистят от снега специальной щеткой. В сложных случаях на место приезжает бригада из нескольких человек.