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2 часа назад

На сайтах объявлений жителям Москвы предлагают выкопать автомобиль из сугроба за деньги

Газета.Ru

Предприимчивые москвичи, воспользовавшись погодной ситуацией, предлагают за несколько тысяч рублей выкопать из сугроба автомобиль. Они выкладывают объявления на площадках, предназначенных для продажи товаров и услуг.

На сайтах объявлений в Москве предлагают выкопать авто из сугроба за деньги
Фото: газета.ругазета.ру

18 декабря 2022 года жители Москвы столкнулись с самым сильным декабрьским снегопадом за всю историю метеорологических наблюдений. Синоптики подсчитали, что высота снежного покрова за сутки увеличилась до 38 см, побив рекорд 1941 года. Припаркованные во дворах машины завалило снегом. Предприимчивые местные жители разместили на площадках, предназначенных для продажи товаров и услуг, объявления, в которых предлагают за определенную сумму откопать автомобиль. Цены зависят от района Москвы и сложности работы: от 10 руб. до 3 тыс. руб.

Уточняется, что воспользоваться услугами можно и в Москве, и в Московской области круглосуточно. Более того, автомобиль не только выкопают, но и очистят от снега специальной щеткой. В сложных случаях на место приезжает бригада из нескольких человек.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске девушка решила продать клеща за 500 руб. на Avito, чтобы покупатель мог использовать его в научных целях.

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