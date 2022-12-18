В США началось производство Honda Pilot нового поколения

Автомобиль будет доступен в пяти комплектациях. Pilot построен на новой платформе, при этом он сохранил конфигурацию салона с тремя рядами сидений в семиместном и восьмиместном варианте. Среднюю секцию основного заднего сиденья можно сложить и разместить в специальной нише под полом.