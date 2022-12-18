Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
32 минуты назад

Новости автомира: В США началось производство Honda Pilot нового поколения

Газета.Ru

На заводе в штате Алабама (США) началось производство кроссовера Honda Pilot нового поколения, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В США началось производство Honda Pilot нового поколения
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автомобиль будет доступен в пяти комплектациях. Pilot построен на новой платформе, при этом он сохранил конфигурацию салона с тремя рядами сидений в семиместном и восьмиместном варианте. Среднюю секцию основного заднего сиденья можно сложить и разместить в специальной нише под полом.

Кроме того, автомобиль получил новый двигатель V6 рабочим объемом 3,5 л и мощностью 285 л.с., который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Завод в Алабаме — единственный, на котором выпускается эта модель. Российский рынок кроссовер Honda Pilot предыдущего поколения покинул в ноябре 2021 года.

Автоновости,Honda Pilot,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители