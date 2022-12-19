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6 часов назад

Российский электрический внедорожник-амфибия «Восток» сможет проехать 100 километров по пересечённой местности

Carakoom

На прошедшей в Москве выставке «Вездеходер 2022» нижегородская компания «Сергеев Динамикс» представила электрический внедорожник «Восток».

Вездеходер 2022»: представлен электрический внедорожник-амфибия «Восток»
Фото: CarakoomCarakoom

Подробнее: Эковездеход, как позиционируют его создатели, может использоваться там, где требуется особо аккуратное отношение к природе. Например, в Арктике и различных природоохранных зонах. Рассматривается также возможность применения его в армии и для активного отдыха.

В основе лежит мощная силовая структура из высокопрочной стали, а внешние панели сделаны из алюминиевых сплавов. «Восток» разработан не «на коленке», а при помощи средств 3D-моделирования.

Carakoom

Дизайн: Внешность у «Востока» получилась футуристической: нечто подобное можно увидеть в фильмах про будущее. У него крошечные передние фары, единственный стеклоочиститель, установленный вертикально по центру лобового стекла, острые грани и камеры заднего вида вместо зеркал.

Салон: Он пока находится в процессе разработки, поэтому передней панели, как таковой, тут нет. Зато есть сразу четыре цветных экрана (один находится напротив пассажирского места) и множество тумблеров, управляющих различными системами внедорожника.

К цифрам: Колесная база, в зависимости от исполнения, составляет 2600–2700 мм. Колея — 1750–1850 мм. Клиренс составляет довольно внушительные 400 мм.

Информации об электрической силовой установке пока нет. Известно лишь, что запас хода по пересечённой местности составляет около 100 км, а максимальная скорость вездехода по шоссе — 100 км/ч.

Carakoom

Главная фишка: «Восток» — не просто электрический внедорожник, а амфибия, способная вплавь преодолевать водные преграды. В будущем создатели планируют оснастить его водомётным движителем.

Также собираются внедрить подвеску, компенсирующую дорожные просвет в зависимости от нагрузки. Планируется и гибридный вариант с дизель-электрической силовой установкой.

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