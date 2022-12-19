В России серьезно подорожает техосмотр

В России с 1 января процедура техосмотра легковой машины подорожает в среднем на 57%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Издание пишет, что в октябре в стране вступил в силу приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по расчету предельных тарифов на ТО, местные власти самостоятельно устанавливает его для каждого региона. Новые правила подразумевают непрерывную актуализацию ценообразования: операторы присылают властям региона сведения о расходах, после чего рассчитывается показатель для следующего года.

Если более половины компаний на рынке не прислали данные, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции. Цены на техосмотр при этом не могут опуститься ниже 913 рублей для легковых машин, 1560 – 1880 рублей для автобусов, 321 рубля для мотоциклов и 900–1960 рублей для грузовиков.

Издание проанализировало опубликованные документы по 45 регионам. Согласно полученным данным, цены в среднем вырастут на 57% для легковых машин, большинство регионов при этом подняли тариф до 913 рублей.

Значительнее всего тарифы вырастут в Орловской (в три раза), Омской (в 2,4 раза), Оренбургской (в 1,9 раза) областях, Хакасии (в два раза). Меньше всего — в Приморье (на 3,9 процента) и Мурманской области (на 6 процентов). Самый дорогой тариф прогнозируется в Санкт-Петербурге — 1540 рублей.