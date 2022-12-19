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44 минуты назад

Новости автомира: Volkswagen выпустит эксклюзивный кроссовер-кабриолет

Motor.ru

Volkswagen выпустит эксклюзивный кроссовер-кабриолет T-Roc Edition Grey. Особенностями спецверсии станут матовый серый окрас кузова, антрацитовые 18-дюймовые колёса, заводской антихром, солидный набор базового оборудования, в том числе пакет R-Line. Будет сделано 999 машин линейки Edition Grey по цене от 46 470 евро (~3,2 миллиона рублей), а за максимально оснащённые T-Roc Edition Plus придётся выложить 51 600 евро (~3,55 миллиона рублей).

Volkswagen выпустит эксклюзивный кроссовер-кабриолет
Фото: © VW T-Roc Cabriolet New Edition Grey© VW T-Roc Cabriolet New Edition Grey

Volkswagen T-Roc Cabriolet Edition Grey не предполагает выбора техники: под капотом безальтернативный 150-сильный турбомотор 1.5 TSI в связке с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом. При этом по цене максимально оснащённый кабриолет превзошёл «заряженный» 300-сильный полноприводный T-Roc R!

VW T-Roc Cabriolet New Edition Grey

Не придётся доплачивать за специальную краску с защитой от сколов, пакет Black Style с матричными светодиодными фарами, опциональную медиасистему, подогрев руля, а также водительские ассистенты IQ.Drive. С пакетом Edition Plus у кроссовера-кабриолета появляются 19-дюймовые диски, адаптивное шасси, информационно-развлекательный комплекс Discover Pro и аудиосистема BeatsAudio.

Высокую цену Volkswagen объясняет эксклюзивностью: об ограниченном тираже напомнит табличка на порогах, которая показывает порядковый номер T-Roc Edition Grey. Кроме того, со всеми пакетами спецверсия всё равно будет на 1400 евро дешевле T-Roc Cabriolet с аналогичными опциями, собранными отдельно. Поставки начнутся в феврале.

Автоновости,Volkswagen T-Roc,Volkswagen,
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