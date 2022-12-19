В Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2109 с консервации. На одометре пятидверки 2000 года выпуска менее 13 тысяч километров. Продавец утверждает, что перед консервацией была проведена предпродажная подготовка, которая включала техобслуживание, антикоррозионную обработку кузова, установку локеров, магнитолы и сигнализации. За автомобиль хотят выручить 300 тысяч рублей, причём автосалон готов предложить обмен по программе Trade-in и другие услуги.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Исключительное состояние «девятки» подтверждается фотографиями: на хэтчбеке установлены оригинальные колёса, обивка сидений не имеет следов износа, а подкапотное пространство аутентично. Впрочем, исчерпывающими снимки не назвать: продавец не стал фотографировать ходовую часть и уязвимые для коррозии места.

Судя по описанию, речь идёт о наиболее массовой версии ВАЗ-21093 с атмосферным восьмиклапанным 1,5-литровым двигателем и 5-ступенчатой «механикой». Комплектация ничем не примечательна: за без малого четверть века в России и Украине было собрано более миллиона аналогичных «девяток».