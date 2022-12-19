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25 минут назад

В Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2109 с консервации

Motor.ru

В Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2109 с консервации. На одометре пятидверки 2000 года выпуска менее 13 тысяч километров. Продавец утверждает, что перед консервацией была проведена предпродажная подготовка, которая включала техобслуживание, антикоррозионную обработку кузова, установку локеров, магнитолы и сигнализации. За автомобиль хотят выручить 300 тысяч рублей, причём автосалон готов предложить обмен по программе Trade-in и другие услуги.

В Тольятти выставили на продажу ВАЗ-2109 с консервации
Фото: Motor.ruMotor.ru

Исключительное состояние «девятки» подтверждается фотографиями: на хэтчбеке установлены оригинальные колёса, обивка сидений не имеет следов износа, а подкапотное пространство аутентично. Впрочем, исчерпывающими снимки не назвать: продавец не стал фотографировать ходовую часть и уязвимые для коррозии места.

Судя по описанию, речь идёт о наиболее массовой версии ВАЗ-21093 с атмосферным восьмиклапанным 1,5-литровым двигателем и 5-ступенчатой «механикой». Комплектация ничем не примечательна: за без малого четверть века в России и Украине было собрано более миллиона аналогичных «девяток».

Цена в 300 тысяч рублей за ВАЗ-2109 с длинным крылом, выпущенную в 2000-е годы выглядит завышенной, ведь при должной удаче за сравнимые деньги можно приобрести аутентичный советский хэтчбек с куда меньшим пробегом.

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