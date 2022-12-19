Новую «Газель-NN» превратили в броневик с бойницами. Первый пуленепробиваемый фургон сделали в «Луидоре» по заданию «Главного центра специальной связи» (ГЦСС). Пока речь идёт о тестовой эксплуатации на маршрутах Москвы и Московской области, однако в ГЦСС заинтересованы в продолжении сотрудничества с «Группой ГАЗ» и наращивании объёмов поставок автомобилей: это заложено в долгосрочной стратегии развития фельдъегерской службы.

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Основой для защищённого фургона послужила заднеприводная «Газель-NN» со сверхдлинной базой и высокой крышей. Спецавтомобиль легко узнать по цветографической схеме, углу наклона антенны, толстым стёклам с бойницами, усиленным колёсам и дополнительным видеокамерам.

В «Луидоре» защитили фургон полуторамиллиметровыми металлическими листами, подвесили двери на усиленных петалях, изменили конструкцию сдвижной двери, оборудовали автомобиль устройством автоматического пожаротушения, видеорегистратором и переговорным модулем «салон-улица».

Фельдъегеря ГЦСС начали тестовую эксплуатацию броневика «Газель-NN» в декабре, однако «лёгкий» фургон с короткой базой появился в структуре Россвязи ещё десять месяцев назад. Руководитель ФГУП ГЦСС Иван Гайченя отметил, что «особые производственные решения позволили разработать автомобиль, отвечающий требованиям грузоподъемности, сохранности отправлений и их оперативной доставки».