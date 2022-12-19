АвтоВАЗ собрал партию Granta без ABS, но с более мощным мотором

Как сообщает паблик Autograd News, впервые с начала рестарта выпуска автомобилей Lada Granta летом текущего года собрана пробная партия машин с шестнадцатиклапанным двигателем 1.6 литра (106 л.с.) без ABS в количестве шести штук .

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Это автомобили в варианте исполнения Club и Quest, имеющие в оснащении следующие опции: кондиционер, ММС, ESP, обогрев лобового и заднего стекла, подогрев передних сидений, электрические зеркала, легкосплавные колесные диски, электроусилитель рулевого управления.

Партия не предназначена для продажи. Машины отправят в центр инжиниринга, чтобы проверить, как будет вести себя в эксплуатации автомобиль с более мощным двигателем, но без ABS.

В настоящее время Lada Granta 2022 модельного года выпускается в двух комплектациях - Classic и Comfort, имеющих несколько вариантов оснащения, а также в спецверсиях #Club, доступной для седана и лифтбека, и Quest - для универсала Granta Cross. Все автомобили оснащаются 90-сильным 8-клапанным двигателем 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП.