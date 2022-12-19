«АвтоВАЗ» назвал срок возобновления производства Lada Largus

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании вновь приступить к производству модели Lada Largus на заводе в Тольятти в следующем году. В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что старт намечен на сентябрь.

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Он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» готовится к расширению линейки производства автомобилей Vesta, а также традиционных автомобилей для класса LCV Largus. Кроме того, Соколов указал на разработку новых моделей автомобилей. В частности, речь идет о собственном отечественном электромобиле.

Нехватка комплектующих привела к тому, что производство Largus несколько раз уходило в простой с весны. Дефицит был обусловлен логистическими проблемами на фоне санкций Запада.

План производства в 2023 году в 401,6 тыс. автомобилей был ранее утвержден Советом директоров «АвтоВАЗа».

В начале лета компании удалось возобновить выпуск моделей Lada Granta, Lada Niva Legend и Niva Travel.