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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» назвал срок возобновления производства Lada Largus

Лера Букина

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах компании вновь приступить к производству модели Lada Largus на заводе в Тольятти в следующем году. В интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что старт намечен на сентябрь.

«АвтоВАЗ» назвал срок возобновления производства Lada Largus
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что «АвтоВАЗ» готовится к расширению линейки производства автомобилей Vesta, а также традиционных автомобилей для класса LCV Largus. Кроме того, Соколов указал на разработку новых моделей автомобилей. В частности, речь идет о собственном отечественном электромобиле.

Нехватка комплектующих привела к тому, что производство Largus несколько раз уходило в простой с весны. Дефицит был обусловлен логистическими проблемами на фоне санкций Запада.

План производства в 2023 году в 401,6 тыс. автомобилей был ранее утвержден Советом директоров «АвтоВАЗа».

В начале лета компании удалось возобновить выпуск моделей Lada Granta, Lada Niva Legend и Niva Travel.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о переходе бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге под управление «АвтоВАЗа». При этом, по его словам, само производство там запустят в следующем году. Мантуров уточнил, что в настоящее время активами Nissan владеет ФГУП «НАМИ».

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