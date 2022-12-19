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10 часов назад

Определены электрокары, наименее приспособленные к эксплуатации в холодное время года

Motor.ru

Ресурс Recurrent провел исследование влияния холодного времени года на дальность хода электрокаров. Для этого были опрошены семь тысяч владельцев электромобилей и составлен рейтинг моделей, наименее приспособленных для эксплуатации зимой. Оказалось, что у некоторых из них запас хода зимой почти на треть меньше, чем заявляют автопроизводители. В числе таковых, например, оказались Chevrolet Bolt, Ford Mustang Mach-E и Volkswagen ID.4.

Как зима влияет на запас хода электромобилей
Фото: © Chevrolet© Chevrolet

Хуже всех с зимой справляется Chevrolet Bolt: когда температура за бортом опускается ниже 0 градусов по Цельсию, полного заряда батареи хватает всего на 257 километров против заявленных 370 километров. Иными словами, при минусовой температуре запас хода Bolt снижается на 32 процента.

Немногим лучше оказался и результат другой батарейной модели Chevrolet, кроссовера Mustang Mach-e. Когда на улице +20 градусов по Цельсию, он проезжает без подзарядки 418 километров в час, но стоит температуре опуститься ниже нуля, запас хода снижается до 283 километров, то есть на 30 процентов. То же самое происходит и с Volkswagen ID.4, который зимой может проехать всего 283 километра вместо заявленных 410.

Стоит отметить, что эта проблема характерна далеко не для всех «зеленых» машин. Так, запас хода Jaguar I-Pace зимой снижается всего на три процента, а Audi e-tron – на восемь процентов. Показатель Tesla – уменьшение запаса хода на 15-19 процентов, BMW i3 – на 24 процента, Hyundai Kona – на 19 процентов, Nissan Leaf – на 21 процента, а Volkswagen e-Golf – на 23 процента.

Ранее специалисты Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго провели исследование и выяснили, что по совокупному углеродному следу электрокары наносят экологии гораздо больший вред, чем автомобили с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Однако со временем в процессе эксплуатации это компенсируется отсутствием вредных выбросов, так что в этом плане батарейные машины действительно экологичнее.

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