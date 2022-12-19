Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
-1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
23 минуты назад

Новости автомира: Volvo обновила электрические кроссоверы XC40 и C40

ПроКроссовер.ру

Volvo незаметно обновила два своих электромобиля начального уровня — XC40 Recharge и C40 Recharge. Информацию можно найти на официальном сайте и показывает, что обе машины теперь заднеприводные, а не переднеприводные. Можно было бы подумать, что столь значительное изменение требует четкого объявления.

Volvo обновила электрические кроссоверы XC40 и C40
Фото: Volvo Volvo

Электродвигатель теперь расположен на задней оси и приводит его в движение мощностью 238 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 330 Н. Размер батареи остается прежним и составляет 69 киловатт-часов для купе-подобного C40, но запас хода снижается с 415 до 408 километров XC40 компенсирует снижение запаса хода за счет аккумуляторной батареи немного большего размера, рассчитанной на 73 кВтч. Это означает, что его запас хода остается на уровне 400 км до фейслифтинга. С другой стороны, оба электромобиля теперь могут развивать максимальную скорость 180 км/ч, что на 20 км выше, чем раньше.

Оба можно получить в специальной версии под названием Extended Range. Опция увеличивает объем батареи до 82 кВтч, а также увеличивает мощность трансмиссии до 252 л.с. и 420 Нм крутящего момента. XC40 имеет запас хода 510 км в этой версии, а аэродинамический C40 немного опережает его с 520 км. Все времена разгона остаются неизменными.

Автоновости,Volvo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители