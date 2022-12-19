Volvo обновила электрические кроссоверы XC40 и C40

Volvo незаметно обновила два своих электромобиля начального уровня — XC40 Recharge и C40 Recharge. Информацию можно найти на официальном сайте и показывает, что обе машины теперь заднеприводные, а не переднеприводные. Можно было бы подумать, что столь значительное изменение требует четкого объявления.

Фото: Volvo Volvo

Электродвигатель теперь расположен на задней оси и приводит его в движение мощностью 238 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 330 Н. Размер батареи остается прежним и составляет 69 киловатт-часов для купе-подобного C40, но запас хода снижается с 415 до 408 километров XC40 компенсирует снижение запаса хода за счет аккумуляторной батареи немного большего размера, рассчитанной на 73 кВтч. Это означает, что его запас хода остается на уровне 400 км до фейслифтинга. С другой стороны, оба электромобиля теперь могут развивать максимальную скорость 180 км/ч, что на 20 км выше, чем раньше.