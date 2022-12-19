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24 минуты назад

Новости автомира: В России начались продажи новых китайских кроссоверов Avatr 11

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали предлагать на российском рынке новые кроссоверы Avatr 11, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин можно найти на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

В России начались продажи новых китайских кроссоверов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На сегодняшний день Avatr 11 предлагают в основном дилеры из Владивостока. Стоимость автомобиля в зависимости от комплектации и оснащения составляет от 5,3 млн руб. до 5,8 млн. руб. Бренд Avatr — совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. Комплексной разработкой автомобилей занимается марка Changan, Huawei в этом тандеме отвечает за мультимедийные и онлайн-технологии, а CATL — за тяговые аккумуляторы.

Кроссовер Avatar 11 построен на модульной платформе CHN. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У кроссовера безрамочные двери и панорамная крыша с силовой перемычкой между двумя секциями. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, а также сабвуфер, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».

Avatar 11 оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 580 л.с. Емкость литий-ионной тяговой батареи — 90,4 кВт.ч. На одном заряде аккумуляторов заявлен пробег до 600 км.

Ранее стало известно, что на российском рынке начались продажи новых автомобилей Ford Focus, сделанных в Китае.

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