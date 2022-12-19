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7 часов назад

Российские автодилеры предрекли 10-процентный рост цен в начале 2023 года

Motor.ru

Нынешний год отметился резкими скачками цен на автомобили, вызванными волатильностью рубля, массовым исходом производителей и проблемами с логистикой. Следующий год облегчения не принесет, считают дилеры: цены продолжат расти, причем их рост будет напрямую зависеть от количества ограничений, увеличивающих расходы поставщиков. По прогнозам продавцов, новые автомобили в начале 2023 года подорожают в России еще на 10 процентов.

Российские автодилеры предрекли рост цен в начале 2023 года
Фото: motor.rumotor.ru

Не стоит ждать снижения цен и на китайские автомобили, которые поставляются в Россию официально. По словам главы «Автодома» Андрея Ольховского, китайцы продолжат увеличивать объемы ввоза и зарабатывать.

В 2023 году южнокорейские бренды могут возобновить поставки, считает директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец. Автомобили остальных марок же будут распроданы до конца первого квартала, ввозить их будут только по «серым» схемам.

В «Авилоне» же отметили, что на цены также будет влиять курс валют. Если рубль упадет к валютам, то и стоимость автомобилей вырастет. Что касается параллельного импорта, то пока речь идет о «штучных» поставках, которые не способны удовлетворить спрос россиян.

На прошлой неделе в Российской ассоциации автодилеров (РОАД) спрогнозировали истощение запасов ввезенных иномарок уже через месяц. По подсчетам дилеров, на складах осталось порядка 20-30 тысяч машин, причем среди них почти нет массовых Hyundai, Volkswagen и Renault.

Автоновости,Renault,Hyundai,Volkswagen,Андрей Ольховский,Авилон,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
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