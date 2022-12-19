Российские автодилеры предрекли рост цен в начале 2023 года

Нынешний год отметился резкими скачками цен на автомобили, вызванными волатильностью рубля, массовым исходом производителей и проблемами с логистикой. Следующий год облегчения не принесет, считают дилеры: цены продолжат расти, причем их рост будет напрямую зависеть от количества ограничений, увеличивающих расходы поставщиков. По прогнозам продавцов, новые автомобили в начале 2023 года подорожают в России еще на 10 процентов.

Фото: motor.ru motor.ru

Не стоит ждать снижения цен и на китайские автомобили, которые поставляются в Россию официально. По словам главы «Автодома» Андрея Ольховского, китайцы продолжат увеличивать объемы ввоза и зарабатывать.

В 2023 году южнокорейские бренды могут возобновить поставки, считает директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец. Автомобили остальных марок же будут распроданы до конца первого квартала, ввозить их будут только по «серым» схемам.

В «Авилоне» же отметили, что на цены также будет влиять курс валют. Если рубль упадет к валютам, то и стоимость автомобилей вырастет. Что касается параллельного импорта, то пока речь идет о «штучных» поставках, которые не способны удовлетворить спрос россиян.