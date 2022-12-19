Китайцы выбрали лучший автомобиль года

В Китае подвели итоги национальной автомобильной премии Xuanyuan Award – были объявлены 10 лучших моделей 2023 года. Отбором победителей занималось экспертное жюри, в которое, помимо китайских журналистов, входят и специалисты из других стран. На звание лучшего автомобиля в этом году претендовали 86 новых моделей 46 марок. Помимо главного победителя были выбраны еще девять лучших машин, причем в этом списке все автомобили – китайских брендов. Некоторые из них уже можно купить в России.

Фото: Li L9 Li L9

Предыдущие два года в конкурсе Xuanyuan Award победу присуждали сразу двум моделям, так как они набирали одинаковое количество баллов. В этом же году безусловным победителем оказался гибридный кроссовер L9 марки Li Auto – она принадлежит стартапу CHJ Automotive, который, в свою очередь, основал владелец компании Nio Ли Сян.

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L9 отметили за отличный опыт эксплуатации, комфортный салон, продуманную эргономику для каждого пассажира и внушительный запас хода. В движение L9 приводит бензоэлектрическая установка с 1,5-литровым ДВС, который нужен для зарядки батареи. За вращение колес отвечают два электромотора, установленные на передней и задней осях. Суммарная отдача агрегатов достигает 449 лошадиных сил. Дальность хода гибрида – 1315 километров.

В десятку лучших также вошли модели AITO M7, Avatr 11, Feifan R7 (марка, принадлежащая концерну SAIC), Xpeng G9 и smart #1, седаны Changan Deepal SL03 и Nio ET5, шутинг-брейк Zeekr 001 (суббренд Geely) и минивэн Voyah Dreamer.

Россиянам уже знаком Zeekr 001 – эту модель можно заказать у дилеров, специализирующихся на китайской экзотике. Цены на нее варьируются от 97 до 125 тысяч долларов (6,3-8,1 миллиона рублей по нынешнему курсу). Кроме того, уже в следующем году марка Voyah, официально вышедшая на российский рынок, привезет в Россию минивэн Dreamer. Цены известны: версия с гибридной установкой стоит 8,29 миллиона рублей, а с полностью электрическая – 8,49 миллиона.