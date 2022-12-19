АвтоВАЗ рассказал, когда начнет выпуск Lada Largus

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил информацию о том, что рестарт Lada Largus состоится лишь осенью следующего года.

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По словам топ-менеджера, Lada Largus может вернуться на конвейер в сентябре 2023 года, отметив, что АвтоВАЗ продолжает работу над новыми моделями автомобилей, в том числе "собственного отечественного электромобиля", пишет "Прайм".

Глава АвтоВАЗа не уточнил, о каком электрокаре идёт речь. Пока АвтоВАЗ анонсировал лишь один проект - e-Largus. "Ларгус" на электрической тяге создаётся на базе серийной версии популярной модели и будет выпускаться на мощностях "Лада Ижевск".

Ранее "РГ" рассказывала, что опытная партия Lada e-Largus может быть выпущена в конце 2023 года, дорожные испытания модели уже ведутся.