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1 час назад

Новости автомира: в Китае рассекретили новый кроссовер Buick Electra E5

Газета.Ru

Марка Buick обнародовала официальные изображения кроссовера Electra E5, который будет базироваться на платформе Ultium, разработанной концерном General Motors для выпуска электромобилей.

В Китае рассекретили новый кроссовер Buick Electra E5
Фото: BuickBuick
Buick

Автомобиль создан в китайском научно-техническом центре американского концерна. Длина нового кроссовера 4892 мм, ширина 1905 мм, высота 1655 мм и колесная база - 2954 мм, по габаритам он близок к Lexus RX. Полные технические характеристики новой модели не обнародованы, однако уже сейчас известно, что автомобиль получит "продвинутую" систему автопилотирования Super Cruise и виртуальную комбинацию приборов.

Мощность силовой установки кроссовера составит 245 л.с., уточняет Autohome.

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