В Китае рассекретили новый кроссовер Buick Electra E5

Марка Buick обнародовала официальные изображения кроссовера Electra E5, который будет базироваться на платформе Ultium, разработанной концерном General Motors для выпуска электромобилей.

Автомобиль создан в китайском научно-техническом центре американского концерна. Длина нового кроссовера 4892 мм, ширина 1905 мм, высота 1655 мм и колесная база - 2954 мм, по габаритам он близок к Lexus RX. Полные технические характеристики новой модели не обнародованы, однако уже сейчас известно, что автомобиль получит "продвинутую" систему автопилотирования Super Cruise и виртуальную комбинацию приборов.