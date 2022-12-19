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56 минут назад

Новости автомира: стоимость ремонта по ОСАГО начали считать по новым справочникам

Российская Газета

С сегодняшнего дня стоимость восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО считается по другим правилам. Вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ.

Стоимость ремонта по ОСАГО начали считать по новым справочникам
Фото: iStockiStock

По оценке Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами справочника, который действовал с 19 октября, не сильно изменилась. Но если сравнивать с мартовскими ценами, то средняя стоимость запчастей выросла на 27,7%. Об этом сообщил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Он отметил, что в новом справочнике по запчастям по сравнению со справочником от 19 октября средние стоимости нормо-часов изменились менее, чем на 1%. При этом разброс стоимости нормо-часа от региона к региону и от марки к марке транспортного средства увеличился. Изменение средних цен на материалы для ремонта транспортных средств также невелико - менее одного процента.

Евгений Уфимцев пояснил, что рост цен в справочнике по запчастям соответствует оценкам автомобильных экспертов, которые обнаружили увеличение стоимости запчастей, произошедшее с апреля-мая этого года, примерно на 30%. Осенью начали появляться новые каналы поставки запчастей, что привело к стабилизации цен, а в некоторых случаях даже к небольшому их снижению.

- Цены на запчасти начинают понемногу стабилизироваться - главным образом, благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это позволяет ограничивать давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей. Мы надеемся, что такая тенденция сохранится и в 2023 году, что будет существенно способствовать сдерживанию роста цен на обязательную автогражданку, - сказал Евгений Уфимцев.

Автоновости,Евгений Уфимцев,Всероссийский союз страховщиков,
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