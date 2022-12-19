Стоимость ремонта по ОСАГО начали считать по новым справочникам

С сегодняшнего дня стоимость восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО считается по другим правилам. Вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ.

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По оценке Российского союза автостраховщиков, средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами справочника, который действовал с 19 октября, не сильно изменилась. Но если сравнивать с мартовскими ценами, то средняя стоимость запчастей выросла на 27,7%. Об этом сообщил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Он отметил, что в новом справочнике по запчастям по сравнению со справочником от 19 октября средние стоимости нормо-часов изменились менее, чем на 1%. При этом разброс стоимости нормо-часа от региона к региону и от марки к марке транспортного средства увеличился. Изменение средних цен на материалы для ремонта транспортных средств также невелико - менее одного процента.

Евгений Уфимцев пояснил, что рост цен в справочнике по запчастям соответствует оценкам автомобильных экспертов, которые обнаружили увеличение стоимости запчастей, произошедшее с апреля-мая этого года, примерно на 30%. Осенью начали появляться новые каналы поставки запчастей, что привело к стабилизации цен, а в некоторых случаях даже к небольшому их снижению.