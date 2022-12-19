В Москве открылся завод по производству автодеталей

В районе Бирюлево-Западное на юге Москвы открылось новое производство кузовных деталей для автомобилей. В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Москва 24».
По словам мэра Москвы, предприятие способно выпускать до 12 млн автокомпонентов для 250 тыс. машинокомплектов, в первую очередь завод займется штамповкой кузовных деталей.
«Завод станет основой для возрождения российского автопрома», – отметил Собянин.
На предприятии компании «Альфа Автоматив Техноложиз» планируется выпускать автомобильные детали для различных автозаводов России. Строительство завода началось в 2018 году, в рамках специального инвестконтракта производитель компонентов получил льготы по аренде земли и налогу на прибыль. Оборудование позволяет штамповать 150 видов деталей.