В Москве открылся завод по производству автодеталей

В районе Бирюлево-Западное на юге Москвы открылось новое производство кузовных деталей для автомобилей. В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает «Москва 24».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Евгений Биятов/РИА Новости

По словам мэра Москвы, предприятие способно выпускать до 12 млн автокомпонентов для 250 тыс. машинокомплектов, в первую очередь завод займется штамповкой кузовных деталей.

«Завод станет основой для возрождения российского автопрома», – отметил Собянин.