Новая Toyota Camry получит «турбочетверку» вместо V6

По данным Carscoops, во второй половине следующего года дебютирует новая Toyota Camry. Седан, по всей видимости, ждут революционные изменения внешности и салона, а вот гамма двигателей окажется близкой к обновленному Highlander. Главное новшества — двигатель V6 3.5 заменит «турбочетверка» 2.4 от Lexus NX. Также модель получит новую мультимедийную систему с поддержкой обновлений «по воздуху».

Фото: © Carscoops © Carscoops

По слухам, новая Toyota Camry дебютирует в следующем году. И если внешне она будет напоминать Crown, то в техническом плане окажется близка к обновленному Highlander. Вместо двигателя V6 3.5 седан получит «турбочетверку» 2.4 от Lexus NX, а также гибридную установку на базе «атмосферника» 2.5. Возможно, в гамме появится даже версия с зарядкой от сети, оснащенная гибридной системой, аналогичной RAV4 PHEV.

Интерьер тоже ждет своего рода революция. Это означает, что поменяется и его архитектура, и наполнение. Например, Camry оснастят «мультимедийкой» последнего поколения, с увеличенным дисплеем, поддержкой беспроводных протоколов связи и обновлениями «по воздуху». Будет ли у седана электрическая версия, как у Hilux, пока неизвестно.