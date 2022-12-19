Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2022 года

«Почти 53% страховых случаев пришлось на автомобили бренда Hyundai. На втором месте в антирейтинге – Kia (22%), на третьем – Toyota (9%). Самой востребованной у угонщиков моделью Hyundai стал Santa Fe (53% угонов)», — отмечается в исследовании, подготовленном на основе статистики страховой компании.