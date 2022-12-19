Страховщики назвали самые угоняемые автомобили 2022 года

Наиболее угоняемыми в 2022 году стали автомобили корейских марок Hyundai и Kia, говорится в исследовании «Страхового дома ВСК», предоставленном «Газете.Ru».
«Почти 53% страховых случаев пришлось на автомобили бренда Hyundai. На втором месте в антирейтинге – Kia (22%), на третьем – Toyota (9%). Самой востребованной у угонщиков моделью Hyundai стал Santa Fe (53% угонов)», — отмечается в исследовании, подготовленном на основе статистики страховой компании.
Среди автомобилей марки Kia 29% страховых случаев, связанных с угоном транспортного средства, пришлось на кроссоверы Kia Sportage, уточняют в «Страховом доме ВСК».
В 2022 году 66% угонов произошло в Московской области, 22% в Москве, 16% в Санкт-Петербурге. Наиболее интенсивно автомобили угоняли в июле и сентябре (25% и 19% соответственно).