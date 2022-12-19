Названы самые угоняемые автомобили в 2022 году

По данным «Страхового дома ВСК», самыми угоняемыми в 2022 году стали автомобили Hyundai и Kia. Об этом пишет «Газета.Ru».
При этом в компании отметили, что более половины (53%) страховых случаев пришлось на автомобили Hyundai.
«На втором месте в антирейтинге – Kia (22%), на третьем – Toyota (9%)», - отмечается в исследовании «Страхового дома ВСК».
Наиболее часто угоняемым автомобилем в текущем году стали Santa Fe и Kia Sportage, уточнили страховщики.
Ранее эксперты предупредили о росте числа угонов машин из-за сокращения поставок запчастей и дефицита иномарок в России. При этом совладелец компании «Угона.Нет» Алексей Курчанов отметил, что преступники предпочитают дорогие модели европейских брендов не угонять, а «раздевать», снимая наиболее востребованные и ценные детали с машины прямо во дворе дома.