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22 минуты назад

Новости автомира: названы самые угоняемые автомобили в 2022 году

Алиса Селезнёва

По данным «Страхового дома ВСК», самыми угоняемыми в 2022 году стали автомобили Hyundai и Kia. Об этом пишет «Газета.Ru».

Названы самые угоняемые автомобили в 2022 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом в компании отметили, что более половины (53%) страховых случаев пришлось на автомобили Hyundai.

«На втором месте в антирейтинге – Kia (22%), на третьем – Toyota (9%)», - отмечается в исследовании «Страхового дома ВСК».

Наиболее часто угоняемым автомобилем в текущем году стали Santa Fe и Kia Sportage, уточнили страховщики.

Ранее эксперты предупредили о росте числа угонов машин из-за сокращения поставок запчастей и дефицита иномарок в России. При этом совладелец компании «Угона.Нет» Алексей Курчанов отметил, что преступники предпочитают дорогие модели европейских брендов не угонять, а «раздевать», снимая наиболее востребованные и ценные детали с машины прямо во дворе дома.

Автоновости,Kia Sportage,Hyundai,Kia,Toyota,ВСК,
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