Названы самые угоняемые автомобили в 2022 году

По данным «Страхового дома ВСК», самыми угоняемыми в 2022 году стали автомобили Hyundai и Kia. Об этом пишет «Газета.Ru».

При этом в компании отметили, что более половины (53%) страховых случаев пришлось на автомобили Hyundai.

«На втором месте в антирейтинге – Kia (22%), на третьем – Toyota (9%)», - отмечается в исследовании «Страхового дома ВСК».

Наиболее часто угоняемым автомобилем в текущем году стали Santa Fe и Kia Sportage, уточнили страховщики.