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37 минут назад

Новости автомира: в России перезапустят производство советских двигателей 60-х годов

Motor.ru

Компания «Соллерс» объявила о возобновлении производства восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ 520 серии с первого полугодия 2023 года. Всего год назад устаревшие моторы отправили в отставку, а теперь 523-й и 524-й снова начнут выпускать, следуя изменившимся запросам российского автопрома. Оснащаться ими будут как новые автобусы, так и старые, нуждающиеся в замене силового агрегата, сообщает пресс-служба «Соллерс».

В России перезапустят производство советских двигателей
Фото: © ЗМЗ© ЗМЗ

Двигатели 520-й серии использовались в коммерческой технике и автобусах ПАЗ, однако в конце декабря 2021 года их сняли с конвейера Заволжского моторного завода (ныне — Заволжский филиал ООО «УАЗ»). Атмосферный двигатель V8 объемом 4,7 литра развивал от 124 до 138 лошадиных сил в бензиновом и битопливном (работающем по схеме бензин + пропан-бутан) вариантах, которые носят индексы 523 и 524 соответственно.

Стоимость моторов, которыми комплектовались автобусы ПАЗ-3205, составляла порядка 250 тысяч рублей. После прекращения производства ПАЗы начали оснащать более современными дизельными агрегатами ЯМЗ 536, которые стоят в два раза дороже.

Судя по заявлению «Соллерс», автобусам решено вернуть старый мотор. «В настоящее время на рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет», — сказал глава Заволжского филиала Ильнур Сахабиев.

Ранее российское правительство разрешило выпускать автомобили с моторами экологического класса «Евро-0» — то есть, соответствующие нормативам 1988 года. Постановление пока действует до 1 февраля 2023 года. Также оно позволяет не оснащать автомобили системами ABS, ESP и автоматической ЭРА-ГЛОНАСС.

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