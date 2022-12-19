В России перезапустят производство советских двигателей

Компания «Соллерс» объявила о возобновлении производства восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ 520 серии с первого полугодия 2023 года. Всего год назад устаревшие моторы отправили в отставку, а теперь 523-й и 524-й снова начнут выпускать, следуя изменившимся запросам российского автопрома. Оснащаться ими будут как новые автобусы, так и старые, нуждающиеся в замене силового агрегата, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Фото: © ЗМЗ © ЗМЗ

Двигатели 520-й серии использовались в коммерческой технике и автобусах ПАЗ, однако в конце декабря 2021 года их сняли с конвейера Заволжского моторного завода (ныне — Заволжский филиал ООО «УАЗ»). Атмосферный двигатель V8 объемом 4,7 литра развивал от 124 до 138 лошадиных сил в бензиновом и битопливном (работающем по схеме бензин + пропан-бутан) вариантах, которые носят индексы 523 и 524 соответственно.

Стоимость моторов, которыми комплектовались автобусы ПАЗ-3205, составляла порядка 250 тысяч рублей. После прекращения производства ПАЗы начали оснащать более современными дизельными агрегатами ЯМЗ 536, которые стоят в два раза дороже.

Судя по заявлению «Соллерс», автобусам решено вернуть старый мотор. «В настоящее время на рынке вновь возник спрос на нашу линейку двигателей V8 — как для новых автобусов, так и для вторичного рынка запасных частей. Мы видим четкую потребность рынка в данном двигателе на ближайшие несколько лет», — сказал глава Заволжского филиала Ильнур Сахабиев.