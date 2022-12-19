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6 часов назад

Единый полис ОСАГО появится в России и Белоруссии

Лера Букина

Единый полис ОСАГО должен появиться в России и Белоруссии. Принятие соответствующего закона в государствах ожидается в начале 2023 года, заявил глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский, передает «Российская газета».

Единый полис ОСАГО появится в России и Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вместе с тем он считает, что нововведение на стоимости ОСАГО не отразится.

«Мы принимаем такой закон для унификации законодательства - чтобы оно было одинаково для людей. А не для того, чтобы повысить стоимость полисов», - подчеркнул собеседник.

Отмечается, что автомобилисты благодаря введению единого полиса смогут не приобретать дополнительные страховки для поездки из России в Белоруссию и наоборот.

Ранее в компании «Ренессанс страхование» сообщили, что свыше 40% российских автовладельцев не осведомлены возможностью получать полис ОСАГО в электронном виде.

Также стало известно, что в декабре депутаты заксобрания Санкт-Петербурга выступили за увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в шесть раз. По мнению депутатов, рост штрафного тарифа обезопасит добросовестных водителей.

Автоновости,Виктор Пинский,Группа Ренессанс Страхование,Госдума,
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