Покупатели в России в ноябре потратили на легковые авто более 130 млрд рублей

Аналитики «Автостат Инфо» сообщают, что с продажи легковых автомобилей в ноябре текущего года была получена выручка в размере 130,5 млрд рублей. Это на 23% больше оборота с продаж, зафиксированного в октябре этого года, — 106 млрд рублей.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

С начала года и по ноябрь включительно с продажи новых легковушек была получена выручка в размере 1,31 трлн рублей.

В ноябре текущего года лидером по выручке на авторынке России стал модель Lada Granta. В прошлом месяце покупатели приобрели 12 787 автомобилей Lada Granta и потратили на них 9,3 млрд рублей. На второе место по доходности вышла модель Chery Tiggo 7 Pro, которая за месяц разошлась на авторынке РФ в количестве 3276 ед. и принесла выручку в размере 8,7 млрд рублей. В ноябрьский топ-3 рейтинга доходности рынка легковых авто вошел также внедорожник Lada Niva, который при продажах в 6140 ед. «заработал» 5,8 млрд рублей.

Первую пятерку рейтинга доходности дополнили также Mercedes G-Класса и Haval Jolion. Сообщается, что за месяц в России было продано 115 внедорожников Mercedes G-Класса на сумму 5,1 млрд рублей, а также 2168 ед. автомобилей Haval Jolion на 4,4 млрд рублей.