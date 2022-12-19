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15 минут назад

Новости автомира: в России разрабатывают Lada Granta, которой позавидует Tesla

Российская Газета

Сотрудники Донского государственного технического университета разрабатывают беспилотную Lada Granta, которая получит четвёртый уровень автономности по классификации SAE. В планах сделать комплекс универсальным - пригодным для модернизации любого ТС с минимальными доработками.

В России разрабатывают Lada Granta, которой позавидует Tesla
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В перспективе мы стремимся создать комплекс, который позволит автоматизировать любое транспортное средство, будь то комбайн, трактор, грузовик или легковой автомобиль", - цитирует ОСН руководителя проекта, программиста ресурсного центра робототехники ДГТУ Павла Скубака.

В качестве макета для отработки решений специалисты ДГТУ выбрали Lada Granta в учебной модификации. Автомобиль получил спроектированные и изготовленные узлы, в их числе электроусилитель, модифицированный специальным самодельным блоком управления, мехатронный узел, управляющий положением селектора механической коробки передач, а также электрические и пневматические приводы для работы с педалями.

"Наш прототип сейчас находится на втором или третьем уровне автономности - не все функции действуют слаженно, нужно наблюдение специалиста. Транспортное средство при этом не получает информации, что не пилотируется человеком - воздействие на органы управления оказывается абсолютно аналогичное", - сообщил Павел Скубак.

В ближайшее время центр робототехники ДГТУ планирует подписание соглашение о сотрудничестве с АвтоВАЗом.

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