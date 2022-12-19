В России разрабатывают Lada Granta, которой позавидует Tesla

"Наш прототип сейчас находится на втором или третьем уровне автономности - не все функции действуют слаженно, нужно наблюдение специалиста. Транспортное средство при этом не получает информации, что не пилотируется человеком - воздействие на органы управления оказывается абсолютно аналогичное", - сообщил Павел Скубак.