К выходу на рынок готовится Geely Panda Mini

Бешеный успех коробкообразного городского электромобиля Wuling Hongguang Mini EV заставил других китайских автопроизводителей придумывать модели-аналоги. Вариант от Geely называется Panda Mini, сегодня полностью рассекречен его дизайн.

Фото: Geely Geely

Wuling Hongguang Mini EV благодаря сочетанию низкой цены, просторного кузова и симпатичного дизайна продолжает оставаться самым популярным электромобилем в Китае: с января по октябрь этого года, по данным ресурса CleanTechnica, продано 357 493 экземпляра и пока ни одна из моделей-аналогов не может похвастать сопоставимым успехом. Например, Chery QQ iCar/Ice Cream, который вроде бы даже симпатичнее на вид, чем Wuling Hongguang Mini EV, за тот же период разошёлся тиражом 87 889 шт. Недорогие, но стильные городские электрокары стали одним из главных трендов китайского автопрома, даже Wuling создаёт для этой ниши новые модели, а Geely, судя по всему, готовит под это дело новый суббренд.

Geely

Geely Panda Mini ещё в сентябре назывался Geometry M2 (Geometry — молодёжная электромобильная марка, принадлежащая Geely) — под таким именем он тогда всплыл в базе китайского Мипрома. Теперь же новинка заявлена как Panda Mini под материнским брендом Geely, но на актуальных фотографиях вместо надписей и эмблем Geely мы видим надписи Geome — китайские СМИ полагают, что это название нового суббренда, о запуске которого будет объявлено во время полноценной премьеры Panda Mini, которая ещё не прошла. Пока что китайская компания лишь полностью рассекретила дизайн грядущей новинки.

Geely Panda Mini чуть крупнее, чем Wuling Hongguang Mini EV, габаритная длина «мишки» — 3065 мм, ширина — 1522 мм, высота — 1600 мм, колёсная база — 2015 мм. В салоне — четыре полноценных места, однако низкие подголовники во втором ряду пришиты намертво к спинкам, что очень плохо с точки зрения пассивной безопасности. За вторым рядом есть багажная щель, которая превращается в полноценный багажник, если сложить спинки заднего диванчика. Лаконичная передняя панель имеет сплюснутый 9,2-дюймовый приборный экран и 8-дюймовый мультимедийный экран в толстой рамке, на которой размещены «горячие» сенсорные клавиши (одна из них, к слову, с эмблемой Geely).

Geely

Официальных подробностей о технике пока нет, а в базе китайского Минпрома модель заявлена с электромотором мощностью 30 кВт (41 л.с.) и запасом хода на одной заряде в 200 км. Электромотор состыкован с задней неразрезной осью, снабжённой стабилизующей тягой Панара. Максимальная скорость электромобиля будет ограничена на отметке 100 км/ч. Ёмкость батареи пока не раскрыта, но известно, что у неё будет довольно большая для этого класса машин максимальная мощность зарядки — 22 кВт, на такой мощности «подкормить» батарею с 30 до 80% можно будет за полчаса.