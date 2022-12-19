В Россию привезли футуристичный китайский электрокроссовер

Автомобильный рынок России благодаря параллельному импорту продолжает пополняться новыми для отечественного покупателя моделями. На этот раз дилеры выставили на продажу новые электрические кроссоверы Avatr 11. Футуристичный электрокар является совместным детищем китайских компаний Changan, Huawei и CATL. В зависимости от комплектации стоимость батарейной новинки у российских продавцов составляет от 5,3 до 5,8 миллиона рублей.

При создании Avatr 11 компания Changan отвечала за комплексную разработку модели. Специалисты Huawei занимались мультимедийными и онлайн-технологиями электрокара. Тяговые аккумуляторы создали инженеры CATL. Автомобиль построен на модульной платформе CHN. Габариты Avatr 11 составляют 4880 миллиметров в длину при 2975-миллиметровой колесной базе. Таким образом, китайский кроссовер сопоставим по размерам с BMW X6.

Avatr 11 получил футуристичный дизайн с безрамочными дверьми, панорамной крышей и узкой светодиодной оптикой. В интерьере модели выделяется крупный дисплей мультимедийной системы с сенсорным управлением. В списке опций присутствует адаптивный круиз-контроль с функцией автопилота.

В движение кроссовер приводят два электромотора, суммарная отдача которых составляет 580 лошадиных сил. Благодаря аккумулятору емкостью 90,4 киловатт-часа модель может проехать без подзарядки до 600 километров.

Большинство предложений о покупке Avatr 11 опубликовали дилерские центры из Владивостока. В зависимости от комплектации приобрести электрокроссовер можно от 5,3 до 5,8 миллиона рублей.