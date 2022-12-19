«Автоваз» планирует возобновить производство на заводе Nissan

«Конечно, очень хорошо, что в рамках ушедшего концерна Renault-Nissan многие производственные процессы были унифицированы. И единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом — это все даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге. И мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года», — добавил он.