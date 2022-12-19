«Автоваз» планирует возобновить производство на заводе Nissan

«Автоваз» возобновит производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сообщил глава компании Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия-24». Его слова приводит ТАСС.
Соколов отметил, что в настоящее время компания «активно ориентирует свою команду на взаимодействие с работавшими ранее на заводе Nissan сотрудниками» и это «непростой процесс».
«Конечно, очень хорошо, что в рамках ушедшего концерна Renault-Nissan многие производственные процессы были унифицированы. И единые стандарты безопасности, логистики, управления коллективом — это все даст нам возможность как можно скорее запустить конвейер в Санкт-Петербурге. И мы планируем это сделать уже во второй половине следующего года», — добавил он.
Также глава «Автоваза» рассказал, что компания намерена завершить переговоры с партнером о поставке машинокомплектов для сборки на заводе Nissan в январе-феврале 2023 года. Кроме того, по его словам, предприятие сохранило экономические и торговые отношения с Renault.